Internews24.com - Altobelli categorico: «Troppi stranieri in Serie A, se una Nazionale si riduce a naturalizzare significa che qualcosa non va!». Poi l’elogio a Barella

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’ex attaccante dell’Inter e della, Alessandro, ha voluto dire la sua alla vigilia della sfida tra l’Italia e la GermaniaIntervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista di Italia Germania di domani, l’ex attaccante dell’Inter e della, Alessandro, ha parlato così dell’Italia di Spalletti. Lui che nel 1982 segnò proprio contro la Germania nella finale dei Mondiali.SE VEDRÒ LA PARTITA CONTRO LA GERMANIA IN TV? – «Premetto che la Nations League non mi entusiasma come competizione in sé, così come il Mondiale per club. Ma è ovvio che quando gioca l’Italia io non posso esimermi dal guardarla. Contro la Germania poi.».NON MI PIACE IL CALCIO MODERNO? – «Non mi piace che stia diventando solo business. Stanno togliendo la passione. Si gioca tanto, troppo, i giocatori sono sempre quelli e si fanno male, la gente poi si stufa.