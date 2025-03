Ilfoglio.it - Alta velocità, ritardi e percezione: la puntualità è davvero in crisi?

Il caos ferroviario di ieri che ha paralizzato l’a Milano confino a un’ora, riporta sotto i riflettori il tema delladel sistema ferroviario italiano. Ma al di là dellaimmediata, quali sono i dati reali sulladell’? Negli ultimi anni, il numero di treni giornalieri dell’è cresciuto costantemente, passando dai 306 del 2017 ai 372 previsti per il 2024. Tuttavia, lamedia entro i 10 minuti ha subìto oscillazioni significative: dal 76,8 per cento del 2017 è crollata al 68,8 per cento nel 2018, per poi risalire e raggiungere il picco dell’83,5 per cento nel 2020, anno fortemente condizionato dalla pandemia e dalla riduzione del traffico ferroviario. Con la ripresa dei volumi, laè tornata su livelli più bassi, attestandosi al 74,8 per cento nel 2024.