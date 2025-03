Romadailynews.it - Almanacco del 19-03-2025

del giorno è mercoledì 19 marzo Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria San Giuseppe protettore di artigiani Carpentieri ebanisti Economy falegnami operai e padre di famiglia oltre a procuratori legali sono una pioggi Pino Daniele Bruce Willis Claudio Bisio Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi allora un buon compleanno a Gianni a Veronica Cristina Sandro Monica e Michela e salutiamo ovviamente Irene Gavino Antonio che ci ha raggiunto insieme a Valentina e Annalisa un viaggio nel tempo un molto rapido quello che facciamo questa mattina che ci porta in quella 19 marzo 1974 quando viene inaugurato il traforo del Gran San Bernardo e oggi 19 marzo San Giuseppe festa del papà una tradizione che in Italia è arrivata dall'America dove nei primi anni del 1900 una ragazza come regalo per il compleanno di tuo padre gli dedicò pensate un'intera in America la festa veniva festeggiata giugno mentre in Italia si ritenga opportuno farla coincidere con il giorno di San Giuseppe le tradizioni le conosciamo dei buonissimi zeppole e i Le prime gustosissimi sono i dolci tipici della festa mentre la tradizione del falò legga l'arrivo imminente della primavera e quindi si rifà L'Antica usanza di bruciare residui dei campi oggi la soprattutto dei bambini che realizzano lavoretti per il loro papà ma perché non ne presentiamo noi adulti per ricordare al nostro papà che gli vogliamo bene Buona giornata e buon proseguimento didel giorno https://storage.