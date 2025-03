Ilrestodelcarlino.it - Alluvioni, ora serve un piano Marshall

I Comuni a valle dei fiumi vogliono che si costruiscano i bacini di laminazione a monte, per proteggersi dalle esondazioni. I Comuni a monte temporeggiano perchè il loro territorio verrebbe danneggiato , e le aree interessate perderebbero valore. In Scandinavia e Giappone per risparmiare spazio in superficie le infrastrutture sono realizzate nel sottosuolo. Le casse di espansione possono essere fatte anche in tunnel sotto l'alveo dei fiumi. I tunnel, con bypass, sono idonei ad ammortizzare e ridurre gli effetti distruttivi delle esondazioni vicino ad i centri abitati. L'acqua viene poi aspirata, riossigenata, e reimmessa nel fiume. Fernando De Simone Risponde Beppe Boni Dimentichiamoci tutto ciò che abbiamo visto o concepito fino ad oggi sulla difesa idrica di pianura e montagna. Il clima è cambiato, è più imprevedibile e aggressivo, le valanghe di acqua dal cielo sono frequenti e devastanti.