Alluvione in Toscana anche Confcommercio chiede lo stato di emergenza nazionale

FIRENZE – C’è una categoria che maggiormente ha subito il peso dell’nei territori più colpiti, quella dei commercianti.lancia un appello urgente alla politica affinché solleciti il governo a dichiarare lodiper le devastanti alluvioni che hanno colpito la regione, in particolare la provincia di Firenze, lo scorso 14 marzo. Una richiesta già avanzata dalla Regione, che ora necessita di un rapido via libera da parte dell’esecutivoper attivare le misure a sostegno delle imprese colpite.“Ci sono diverse aziende in ginocchio – denuncia il direttore diFranco Marinoni – Ci arrivano ogni giorno segnalazioni di danni ingenti: sedi devastate, attrezzature inutilizzabili, scorte di magazzino distrutte.