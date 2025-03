Ilgiorno.it - Alloggi per i fuori sede: nessun intervento a Pavia con i fondi del Pnrr

, 19 marzo 2025 – L’obiettivo dichiarato è di 60mila posti letto da realizzarsi entro giugno 2026 con idelper colmare il divario tra domanda e offerta diper studenti nel nostro Paese. Ma per l’Unione degli universitari “è tutto sbagliato, ilsta fallendo”. I numeri, definiti drammatici, emergono da un report presentato lunedì a Roma alla Camera dei deputati. “Dalla nostre rilevazioni – ha detto Damiano Di Giovanni, responsabile della Questione abitativa per l’Udu – emerge che oggi nei decreti pubblicati dal ministero dell’Università ci sono 11.623 posti letto, ancora molto lontani dai 60mila da raggiungere tra un anno. L’Italia rischia di restituire i finanziamenti che non riesce a investire, a danno di tutta la comunità studentesca, uno schiaffo davanti a un caro affitti che solo negli ultimi tre anni è cresciuto del 38%”.