Allenamento Italia, per gli Azzurri oggi lavoro ad Appiano Gentile! Le immagini -FOTO & REPORT

di Redazione, per gliad! Lepostate sul sito ufficiale dell’InterGiornata diin casa Inter per l’di Luciano Spalletti, che domani sera a San Siro sfiderà la Germania nel match valido per i quarti di finale di Nations League. Ecco alcuneraccolte e postate dai social ufficiali del club nerazzurro, che hanno ospitato gliade partita a San Siro ?Suona familiare, vero? ?#ForzaInter #InterNazionali— Inter ?? (@Inter) March 19, 2025 il- Vigilia di-Germania, gara d’andata dei quarti di finale della UEFA Nations League. Al BPER Training Centre di, casa dell’Inter, continua la preparazione della Nazionale di Luciano Spalletti in vista del match, in programma giovedì 20 marzo alle ore 20:45 a San Siro.