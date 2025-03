Calciomercato.it - Allegri al Napoli: annuncio dell’amico in diretta tv

Leggi su Calciomercato.it

Maxal: ne ha parlato questa sera Giovanni Galeone, l’allenatore che forse più di tutti ha formato il livornese nel suo percorso che l’ha portato a diventare uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni. Il contratto di Conte con gli azzurri ha durata triennale ma le voci sul suo futuro lontano dal Vesuvio non sono ancora terminate.Maxsi trova di nuovo al centro del mercato degli allenatori. Dopo un’annata non particolarmente felice, terminata l’anno scorso comunque con la qualificazione in Champions, quest’anno il livornese è rimasto fermo. Un anno sabbatico, durante il quale studiare magari altri allenatori, prendere spunti, e, ovviamente ascoltare le offerte che potranno presentarsi. Ora Maxè pronto a tornare in panchina, ma l’ipotesisembra remota.