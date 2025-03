Ilfattoquotidiano.it - Allarme fuori dal quartier generale della Cia a Langley, in Virginia: “C’è un uomo armato barricato”

Massiccio dispiegamento di forze dell’ordine, comprese gli Swat, intorno alCia a, in. I poliziotti sono intervenuti per la presenza di undi pistolada un cancello d’ingresso. Le forze dell’ordine parlano di un“in preda ad una crisi di nervi” che si è “” e “urla minacce” senza tuttavia spiegare se si trovi dentro l’Agenzia o nel perimetro esterno. Intanto tutte le strade sono state chiuse al traffico.Inizialmente, i testimoni avevano riferito di aver udito spari. Tuttavia, alcuni media locali hanno riportato le parole di un funzionario di polizia che ha confermato che non sono stati sparati colpi e che nessuno è rimasto ferito. L’intero ingresso deldi, in, è stato bloccato da agenti di polizia, veicoli militari e camion dei pompieri accorsi per prestare soccorso.