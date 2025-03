Iodonna.it - Alla "maestra rural", poeta e femminista, antifascista e lesbica, il Cile dedica la sua partecipazione alla Children's Book Fair di Bologna

Il suo motto era «Insegnare sempre: nel cortile e nella strada così come in classe. Insegnare con il comportamento, con il gesto e la parola». “” nelle scuole del sud del, Gabriela Mistral arrivò non solo a partecipare ai lavori sulla Dichiarazione dei Diritti dei bambini dell’Onu. Ma fu anche il primo autore latinoamericano, e ancora oggi l’unica autrice del Sud America, a vincere il Premio Nobel.sua figura illa’sdi2025, in programma dal 31 marzo al 3 aprile 2025. Lo fa con i disegni dei vincitori della Mostra degli Illustratori Amanda Baeza, María J. Guarda, Karina Letelier e Pato Mena. Ma lo fa anche con la mostra urbana di street poster a cura di CHEAP: 11 grandi affissioni realizzate da 11 illustratori – da Maria José Rosello a Claudia Blin, da Mariel Sanhueza a Paloma Baldivia – a comporre un’instzione in via dell’Abbadia (visitabile dal 31 marzo al 4 aprile).