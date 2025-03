Alla fine lo ha ammesso Grande Fratello a Shaila scappa davanti a Chiara Per Zeudi si mette molto male

Leggi su Caffeinamagazine.it

La puntata delè stata particolarmente movimentata e dopo aver già discusso nel corso della diretta, Helena Prestes eDi Palma hanno litigato in piena note con tanto di urla e accusepesanti. “Sf***ta sei tu e non buttarmi l’acqua addosso”, ha urlato Helena dcucina, per poi rivolgersi aribadendo: “Mi ha buttato dell’acqua addosso. Avvicinati che ti faccio vedere come ha fatto”.“Vai a dormire subito, per favore smettila. Non ti avvicinare a me”, è stata la risposta di, mentreha negato di aver gettato dell’acqua su Helena: “Tu sei folle, ma cosa dici?”. Helena si è poi rivolta a Jessica, intervenuta per sapere costa stesse accadendo. “Mi ha bagnata e io le ho chiesto di non sputarmi l’acqua. È stata una cosa fastidiosa, non ho capito bene se è venuta fuori dsua bocca o anche dalle sue mani, ho solo sentito l’acqua addosso e mi ha dato tanto fastidio.