Alienoid: robot, alieni e viaggi nel tempo nel blockbuster coreano | Recensione

Corea del Sud, 1391. Sul finire della dinastia Goryeo, i guardianiGuard e Thunder vegliano sulla razza umana, minacciata da una civiltà extraterrestre che prende possesso degli individui per loschi scopi. Il compito di questi protettori è quello diare avanti e indietro nelper affrontare quel pericolo costante, ma durante una delle loro missioni Guard e Thunder salvano una neonata e decidono di “adottarla”, portandola con loro nel futuro e crescendola come fosse la loro figlia e nipote.Ininfatti hanno la capacità di assumere sembianze umane e fino ad oggi la piccola non ha covato nessun sospetto sulla loro reale identità. La verità è però destinata a venire alla luce, mentre gigantesche astronavi fanno la loro comparsa nei cieli e il nemico da altri mondi ha fatto il suo ritorno.