Algua, cade in una scarpata e si schianta contro un albero: grave 67enne

. Un uomo di 67 anni è in gravi condizioni dopo essere caduto per 10 metri in unafinendoun.L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 17 a Rigosa, frazione di. Ilsarebbe caduto in autonomia nel dirupo per cause ancora da chiarire: ha riportato traumi al volto, al torace e ad un braccio.Sul posto l’elisoccorso decollato da Milano e un’ambulanza: l’anziano è stato trasportato in ospedale in codice rosso, massima gravità.