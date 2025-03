Digital-news.it - Alessandro Borghese 4 Ristoranti: arrivano su TV8 le puntate evento per celebrare i 10 anni

Leche celebrano i diecidi “” sbarcano in chiaro, su TV8, dal 19 marzo, ogni mercoledì, alle ore 21.30. Un nuovo ciclo dinel corso del quale lo chef può, come sempre, confermare o ribaltare ogni risultato, festeggiando un traguardo davvero incredibile per uno show che è diventato un vero cult della televisione italiana, appuntamento imperdibile nonché promotore di un’abitudine che nel corso degliè diventata di tutti, quella di dare i voti alla fine di ogni pasto.L’iconico show Sky Original prodotto da Banijay Italia, che fin qui ha avuto 120 episodi – con destinazioni principalmente in Italia ma anche all’estero, sempre però all’interno delle comunità di italiani e delle tradizioni enogastronomiche del nostro Paese – spegne 10 candeline con un viaggio che permetterà di scoprire nuove mete fino ad oggi mai toccate ma anche con treche, per l’occasione, avranno una costruzione speciale.