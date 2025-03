Dayitalianews.com - Alcolock obbligatorio in Italia da luglio? Ecco cosa c’è da sapere

A partire dal prossimo, l’potrebbe diventarein. La notizia arriva dal Ministero dei Trasporti, che ha introdotto questo dispositivo nel nuovo Codice della Strada. Questa misura, tra le più discusse della riforma, mira a contrastare la guida in stato di ebbrezza.L’è essenzialmente un etilometro digitale installato accanto al volante: il veicolo non potrà avviarsi se il test rivela un livello alcolico superiore allo zero.Chi dovrà installarlo e per quanto tempoL’obbligo di installazione riguarderà i conducenti condannati in via definitiva per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. La durata della misura sarà di due anni, mentre per chi ha superato la soglia di 1,5 grammi per litro, l’obbligo sarà di tre anni.