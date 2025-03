Cesenatoday.it - Alcol e botte al figlio minorenne, al loro arrivo aggrediti anche i Carabinieri: caos in famiglia concluso con l'arresto

Leggi su Cesenatoday.it

Una delicata vicenda in una abitazione di Macerone si è conclusa con l'di un papà 38enne per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. In base alla ricostruzione dei, i militari della stazione di Macerone sono intervenuti raccogliendo una segnalazione del.