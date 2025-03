Zonawrestling.net - Alberto El Patron sospeso per 6 mesi dopo una rissa con un fan durante un evento AAA

Leggi su Zonawrestling.net

Arriva dal Messico una notizia che riguarda una vecchia conoscenza del WWE Universe, ossiaElDel Rio). Il wrestler si è reso protagonista di un brutto episodio in occasione di unAAA di venerdì scorso che gli è costato una sospensione di ben 6da parte della Tijuana Wrestling Commission. Ecco cosa è successo.Lite con un fanSecondo quanto evidenziato da Rob Viper,Elè stato protagonista di una lite con un fan in occasione di un recenteAAA. Non si sa bene il motivo, ma il wrestler, lontano dalle telecamere, ha perso il controllo e prima ha cercato di scavalcare le transenne senza riuscirci poi, per altra via, si è portato nell’area che ospita i fan e ha lanciato una sedia contro uno di essi. Il fan, a sua volta, avrebbe rilanciato la sedia contro Elcolpendolo in testa.