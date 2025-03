Frosinonetoday.it - Alatri, torneo di burraco di beneficenza

Domenica 23 marzo 2025 ad, presso il chiostro di San Francesco, si terrà unDIPER, in favore del Premio Emanuele Morganti per le scuole. Si tratta di un concorso letterario arrivato alla quarta edizione e nato come reazione alla morte violenta di Emanuele.