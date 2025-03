Lanazione.it - Al volante a 102 anni, Salvatore Falconi ha rinnovato la patente

Leggi su Lanazione.it

Carrara, 19 marzo 2025 – A 102potrà ancora guidare la sua amata Fiat Panda di colore grigio. In questi giorni la commissione medica dopo una serie di scrupolosi esami ha deciso di rinnovare ladi guida all’ultracentenario. E se non bastasseoltre a guidare l’auto spesso gira per le strade di Marina di Carrara a bordo della sua biciletta assistita a tre ruote. Un vero e proprio fenomeno che lo scorso anno avevano ripreso le televisioni e i giornali di tutta Italia. Un pilota d’eccezione che dimostra che in certi casi l’età non conta.è il guidatore più longevo d’Italia e lo scorso anno, quando dine aveva 101, aveva ricevuto dall’Aci l’attestato di pioniere della guida. L’autola usa raramente, giusto per andare a fare la spesa, piccoli tragitti che servono per mantenerlo autonomo, e il fatto che la commissione medica abbiala suasignifica che guida con prudenza e diligenza.