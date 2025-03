Al posto di Vlahovic | arriva il bomber da 120 milioni

Leggi su Sportface.it

Dusansarà uno dei grandi protagonisti della prossima estate.to alla Juventus per circa settantanel gennaio del 2022, l’attaccante serbo non ha mai convinto pienamente il mondo bianconero, tanto da essere sempre al centro delle discussioni. Le sue prestazioni altalenanti e i suoi atteggiamenti non sempre graditi dalla tifoseria hanno più volte creato nette spaccature tra le parti, che hanno portato a non far mai sbocciare l’amore con tutto l’ambiente. In questa stagione èta la conferma di un amore già finito o, addirittura, di un amore mai iniziato., anche e soprattutto a causa di un rapporto mai realmente idilliaco con Thiago Motta, non è mai riuscito ad imporsi nel corso di questi mesi, alternando settimane di gol e prestazioni positive a tante partite di buio totale.