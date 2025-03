Ilrestodelcarlino.it - Al Granaio di Fusignano. Linda Traversi con un libro per ragazzi

Nuovo appuntamento della rassegna ’Fili.Grana-Trame e fili conduttori’, al centro culturale ’Il’ in piazza Corelli 16 a. Alle 20.30 di staserapresenterà ’Il riparatore di sogni’ (Einaudi, 2024). Undi narrativa perdai 13 anni, per trovare il coraggio di aprirsi e di legarsi alle persone. Una storia di formazione, un racconto d’amore, amicizia e identità. Maia ha quattordici anni e non si fida di nessuno. In famiglia si crede un’intrusa e a scuola percepisce di essere diversa. L’unico posto in cui si sente al sicuro è il suo "paradiso delle cose pensate", da lei creato estraendo parole a caso da alcuni sacchetti. Quando l’insegnante di italiano affida alla classe un lavoro di gruppo, Maia si trova in coppia con Sebastiano, introverso e taciturno.