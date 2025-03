Anteprima24.it - Airola, sosta lungo Corso Montella. Maglione: “Disco orario una soluzione ragionevole”

Tempo di lettura: 2 minuti“Nei giorni scorsi ho avuto modo di confrontarmi con alcuni imprenditori che hanno la propria attivitàile che da anni lamentano una mancata gestione dei parcheggila stessa arteria. Infatti, dopo aver raccolto anche un cospicuo numero di firme e aver più volte incontrato l’Amministrazione, ad oggi, nessuna misura è stata posta in essere”. Così in una nota l’ex deputato Pasquale. “Il confronto – scrive – è stato proficuo e si sono analizzate diverse possibilità che potrebbero in qualche modo venire incontro alle esigenze di tutti coloro cheilhanno investito, con non pochi sacrifici, e la cui presenza aiuta a tenere animata l’arteria principale della nostra cittadina che altrimenti risulterebbe spoglia e buia.