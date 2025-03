Lortica.it - Ai Stories: se il dolore fosse materia

Leggi su Lortica.it

Registrò l’invenzione sul suo taccuino con il numero 1027 ma era quella su cui aveva investito di più. Non in denaro ma in energie. In frustrazioni e speranze. Era tutta una vita, a ben vedere, che lavorava solo per quell’invenzione, la numero 1027: trasformare ilin, dare forma e sostanza alle lacrime del cuore.“Se riuscissimo a faredel”, questo pensava, “sarebbe possibile utilizzarlo, riciclarlo, trasformarlo, come ogni. E diverrebbe felicità, certezza, letizia”. Niente più lacrime. Niente più angosce. Per tutti.Ci riuscì. Il numero 1027 diceva proprio questo. E diceva anche che per far sì che ilscivolasse via dai corpi dell’umanità infelice in pura, da poter toccare, manipolare e perfino seppellire, all’occasione, serviva incanalarlo in qualcosa, qualcosa di solido.