Agricoltori, Movimento dei Trattori a Roma: "Chiediamo stato di emergenza"

“Già da tempo siamo in giro per le varie regioni d’Italia per chiedere rispetto per l’agricoltura. Stiamo chiedendo unodi crisi”. Così il leader deldeiAngelo Di Stefano, a margine di un incontro organizzato in piazza Montecitorio aper lanciare l’appello per l’emanazione dellodiper l’agricoltura. “Su 100€ di prodotto solo 7 vanno agli”, afferma l’esponente, che sottolinea come all’incontro di oggi abbiano preso parte anche una delegazione degli oltre 60 sindaci che hanno firmato le delibere per lodi crisi sul territorio. Di Stefano si rivolge poi direttamente al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida: “40uguale a 40 persone? Siamo stati molti di più, ma anche se fossimo una minoranza è un diritto e un dovere costituzionale sentire anche le minoranze”.