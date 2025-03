Ilgiorno.it - Aggressione sul treno a Grumello, 26enne sfregiato al volto da un uomo incappucciato: panico fra i passeggeri

Leggi su Ilgiorno.it

Del Monte (Bergamo), 19 marzo 2025 – Ancora un episodio grave di violenza a bordo di un, con un giovane di 26 annial. L’è avvenuta sul convoglio regionale partito da Brescia e diretto a Bergamo. Ilera fermo in stazione intorno alle 8 e 20 quando due stranieri si sono affrontati per cause ancora da chiarire. In ogni caso, quel che è successo ha seminato ilfra i tanti viaggiatori presenti a quell’ora: un, pare anch’egli straniero, con un cappuccio sulla testa – così è stato descritto – si è lanciato contro un altro immigrato di 26 anni, sorprendendolo di spalle e armato di coltellino, e lo haalprovocandogli un taglio di almeno 5 centimetri alla guancia. L’indagine È subito scattato l’allarme, sulè arrivato l’equipaggio della Croce Rossa che ha provveduto a medicare il, mentre l’aggressore si dava alla fuga: è stato portato poi in ospedale anche se le sue condizioni non sono gravi.