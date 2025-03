Tvzap.it - Aggressione choc durante il servizio tv: cosa lanciano addosso al cameraman (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News tv.ilTv:al) – Nella puntata di ieri, martedì 18 marzo 2025, di Striscia la notizia Michele Macrì era a Montepaone (Catanzaro) per occuparsi di trasporti sanitari mediante ambulanza. Nella regione Calabria, infatti, alle imprese funebri è vietato l’esercizio di ambulanza. Un’attrice del tg satirico, fingendosi una badante che doveva riportare a casa una donna dall’ospedale, si è messa in contatto con un’impresa che svolge entrambe le attività e che ha confermato la disponibilità deldi trasporto. ( dopo le foto)L’inviato del tg satirico ha deciso di andare a fare visita a queste persone che hanno replicato di essere in regola con le norme regionali. Ma quando Macrì ha tentato di proseguire l’intervista, l’uomo si è spazientito e ha preso una damigiana di vetro per poi scagliarla violentemente contro l’operatore.