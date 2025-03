Ilnapolista.it - Agassi: «Il vero tennis è quello dei Challenger dove si gioca per la sopravvivenza»

Ad Andrepiacciono un sacco i, il circuito delminore. Un limbo “onesto”, dice lui che pure ad un certo punto della carriera ha sfiorato per ritrovarsi. Ne ha parlato con i giornalisti in occasione del175 di Phoenix. Chi ha letto Open, sa di cosa parla. Alcune dichiarazioni le riporta Ubi.“Sono arrivato al numero uno al mondo e la gente deve aver pensato che stessi vivendo un sogno, ma probabilmente ero la persona più disconnessa e infelice sotto molti aspetti. Ho trascorso due anni scendendo attorno alla 140esima posizione in classifica. Tutti nel mondo sono rimasti sorpresi, tranne me”.: «lottano per pagare le bollette»Dopo la medaglia d’oro olimpica del 1996 ha poi ricominciato a scalare la classifica, ripartendo proprio dai