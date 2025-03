Dilei.it - “Affari tuoi, vincite pilotate secondo il budget”: le indagini di Striscia la Notizia

Proseguono ledilain merito alledi: stando al servizio in onda stasera 19 marzo, c’è una nuova documentazione che fa luce sul. Le, dunque, non sarebbero affidate al caso, alla fortuna, ma sarebbero legate a doppio filo a unben preciso. Da temposi è concentrata sulle dinamiche e sul meccanismo di, che nella stagione 2024/2025 è stato condotto per la prima volta da Stefano De Martino, dopo il lavoro svolto da Amadeus. Ma proseguiamo per punti., la nuova documentazione dila, da tempo, è nel mirino dila: già nella puntata di ieri 18 marzo è stato mandato in onda un servizio che mette in dubbio la componente della “fortuna”. Una documentazione definita inoppugnabile, ma stasera 19 marzo viene analizzato, inoltre, un meccanismo ormai consolidato.