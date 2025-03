Zonawrestling.net - AEW: Dynamite di stasera minacciato da una bufera di neve eccezionale

Una violentadista mettendo in seria difficoltà l’organizzazione di AEW, in programma per questa sera 19 marzo a Omaha, Nebraska. Le autorità locali hanno lanciato un’allerta meteo per condizioni estreme che potrebbero rendere estremamente complicato l’accesso all’arena per il pubblico e per parte del personale della compagnia di wrestling.La tempesta che si sta abbattendo sul Nebraska potrebbe compromettere lo show AEW?Il maltempo, secondo quanto riportato da KETV Nebraska, ha raggiunto la massima intensità nelle prime ore della mattinata, causando già numerosi disagi. La situazione appare particolarmente critica per via delle raffiche di vento che raggiungono i 96 km/h, accompagnate da precipitazioni nevose intense che stanno paralizzando i trasporti nell’intera area metropolitana.