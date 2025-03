Zonawrestling.net - AEW: Cresce l’audience di Collision in vista del doppio speciale

L’All Elite Wrestling è tornata a Las Vegas, Nevada per la puntata di “AEW” del 15 marzo, compiendo un ulteriore passo verso il prossimo grande pay-per-view in calendario, Dynasty, in programma il 6 aprile. Mark Davis e Ricochet hanno entrambi conquistato un posto nelle finali del Torneo Eliminatorio per il Titolo Internazionale AEW, gli FTR sono tornati al successo contro The Undisputed Kingdom, e Swerve Strickland ha chiarito a Jon Moxley che non si arrenderà davanti a nulla pur di diventare Campione del Mondo AEW per la seconda volta a Dynasty.Gli ascolti di AEWin costante crescita“” ha mostrato un andamento positivo negli ascolti su TNT negli ultimi tempi, e questa tendenza è proseguita anche la scorsa settimana. Stando a quanto confermato da Wrestlenomics e The Programming Insider, l’episodio del 15 marzo ha raggiunto una media di 408.