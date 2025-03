Juventusnews24.com - Adzic Juventus, dalla Next Gen all’Under 19: il gioiello montenegrino va a segno anche in Nazionale! – VIDEO

di RedazioneNews24, ilbianconero va acon il Montenegro Under 19. La rete inGen allaUnder 19,continua a segnare e ad incidere. Il, capitano e numero 10 della selezione giovanile del Montenegro, è andato in golcontro la Slovacchia.Vasilije Adži? za 1:0. Ukrao loptu, sjajna akcija naših momaka u tri poteza i gol za vo?stvo protiv Slova?ke! Adži? – Tadi? – Camaj je presko?io loptu, a igra? #postigao lagan gol! pic.twitter.com/gOvJMipRxV— CGsport.me (@cgsportme) March 19, 2025Inizia lui l’azione che poi conclude con la rete dell’1-0: continua l’ottimo momento delbianconero dopo il grande impatto in Serie C con laGen.Leggi sunews24.