Adottate" da scuole e associazioni 40 vittime delle mafie

I giudici Falcone e Borsellino per il Comune, don Pino Puglisi scelto dalla Croce bianca, Maria Chindamo dalla Rete viola, Rosario Livatino dalla Cisl, Rita Atria dall’Anpi, il generale Dalla Chiesa dall’associazione musicale Guido D’Arezzo e ancora Lea Garofalo dal Centro di aiuto alla vita, Francesca Morvillo dalla Consulta sociale, e così via. Quaranta caduti di mafia “adottati“ da altrettante, enti emelzesi, e riprodotti in sagome bianche, arricchite di date, colore e pensieri. I loro 40 nomi, noti e meno conosciuti, letti a voce alta dagli studenti ieri pomeriggio, in municipio, guardando al grande evento: le sagome saranno collocate lungo il percorso della Camminata antimafia della Martesana, in collaborazione con Libera, in programma a Melzo per sabato 29 marzo.