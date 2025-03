Ilfattoquotidiano.it - Adolescente fotografato da una coppia di sconosciuti a Roma, davanti la scuola, “Hanno mie foto, non mi sento sicuro”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Un avvoltoio! Ecco a quale animale posso compararla: non faceva altro che girarmi intorno. Mi stavo spazientendo. Come se ciò non bastasse, non distoglieva lo sguardo da me. Era una situazione veramente strana“. Tommaso, 16 anni, descrive così la scena di martedì mattina, quando, seduto sul gradino del marciapiede fuori da, si vede gironzolare intorno una donna dal fare sospetto. Come riporta Il Messaggero, la via è vuota: da un lato l’, uscito in anticipo dal Liceo Scientifico “Pasteur” a Monte Mario () per ragioni mediche, e che aspetta la madre, dall’altro una signora “piuttosto bassa, capelli scuri a caschetto e un paio di occhiali”. La donna parla al telefono quando, ad un tratto, procede risoluta verso il ragazzo. Tommaso si alza, d’istinto, con il timore che gli faccia del male.