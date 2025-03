Ilfoglio.it - Adolescence mette a nudo la nostra solitudine estrema

Alle 6 del mattino, il detective Luke Bascombe riceve un audio da suo figlio Adam che gli comunica di non voler andare a scuola a causa di un forte mal di pancia. Pochi minuti dopo, Eddie Miller assiste all'arresto del figlio tredicenne Jamie, accusato di aver ucciso Kate, sua compagna di classe, la sera prima. Le operazioni di arresto sono guidate proprio dal detective Bascombe e da una squadra di poliziotti che devastano la casa e le vite di tutta la famiglia. Così inizia, la miniserie in quattro episodi in onda su Netflix, scritta da Jack Thorne e Stephen Graham (che interpreta Eddie Miller) e diretta da Philip Barantini. Un capolavoro girato tutto in unico piano di sequenza, con una sceneggiatura drammaticamente realistica ed evocativa, interpretazioni di altissimo livello in grado di scuotere il pubblico, sballottato tra alterni sentimenti di commozione e dolore.