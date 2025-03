Panorama.it - Adolescence, la spiegazione del finale della serie Netflix

Dopo aver visto, si ha la sensazione di riemergere dopo aver trattenuto il respiro per quattro lunghi episodi. Il suoaperto e struggente lascia domande irrisolte: Quale sarà il destino di Jamie? Perché alla fine decide di cambiare la sua dichiarazione?Questa miniinglese affronta con spietata lucidità temi complessi come bullismo, solitudine, mascolinità tossica e radicalizzazione online, raccontando la storia di Jamie, un tredicenne accusato dell’omicidio di una compagna di classe. ()Oltre a essere co-creatore e co-sceneggiatore, Stephen Graham (Boardwalk Empire, The Irishman) interpreta il padre di Jamie. Il cast include anche Ashley Walters (Top Boy), Erin Doherty (The Crown), Christine Tremarco (Wolfe) e il giovane Owen Cooper, al suo debutto nel ruolo del protagonista.