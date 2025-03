Movieplayer.it - Adolescence: guida al linguaggio dei giovanissimi. Tra Manosfera, Incel, regola dell’80/20 ed emoji a fagiolo

Leggi su Movieplayer.it

Nella serie Netflix i protagonisti affrontano le complesse influenze della, dei gruppi come glie di altre ideologie online. Facciamo chiarezza su questi concetti e su come influenzano la visione della mascolinità e delle relazioni tra i. La serie, appena sbarcata su Netflix e subito balzata al vertice della top 10, racconta la storia di Jamie, un tredicenne accusato di aver ucciso a pugnalate un'allieva della sua scuola, Katie. La narrazione si addentra nelle dinamiche tra i ragazzi, in un mondo in cui popolarità e relazioni sono influenzate dai social media e dalle ideologie diffuse online. Tra bullismo, insicurezze e ricerca di appartenenza,mostra come certi ambienti digitali possano rafforzare convinzioni distorte e pericolose. Da qui il nostro desiderio di approfondire fenomeni come la, ladell'80/20 e il concetto di