Tvplay.it - Addio Vlahovic, il colpo di scena è inaspettato: game over Juve

L’attaccante bianconero è sempre più in crisi, ecco cosa sta succedendo a poche settimane dl termine della stagione.Sempre più incerto il futuro di Dusan. L’attaccante serbo è protagonista di una stagione fortemente negativa con la maglia dellantus. Non solo le prestazioni, ma anche un rapporto con il tecnico bianconero quasi mai instaurato., ildi(LaPresse) tvplay.itSolo 9 le reti segnate da Dusanin campionato in questa stagione, troppo poche per la dirigenza dellantus che sta iniziando a valutare la sua cessione al termine della stagione. Una situazione non facile soprattutto per quanto riguarda il clima all’interno dello spogliatoio bianconero, con la squadra interamente messa in discussione da tutto l’ambiententino, ormai stanco di assistere a prestazioni sottotono soprattutto dal punto di vista dell’approccio mentale.