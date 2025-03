Tuttivip.it - “Addio, regina”. Lutto nel cinema italiano, se n’è andata per sempre: un simbolo di bellezza

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Nadia Cassini, attrice, showgirl e cantante che ha segnato un’epoca con il suo fascino e la sua ironia. L’icona delle commedie sexy all’italiana si è spenta a 76 anni a Reggio Calabria, martedì 18 marzo, lasciando un vuoto nel cuore dei suoi fan e di chi ha avuto il piacere di lavorare con lei.Nadia Cassini, il cui vero nome era Gianna Lou Müller, nacque a New York nel 1949 da padre statunitense di origini tedesche e madre di discendenza italiana. Fin da giovane decise di intraprendere la carriera artistica, partendo dal mondo della musica e lavorando come cantante nei night club prima di approdare al.Negli anni ’70 e ’80 divenne un volto amatissimo del genere delle commedie sexy all’italiana, recitando al fianco di attori iconici come Lino Banfi, Alvaro Vitali, Mario Carotenuto, Renzo Montagnani e Lando Buzzanca.