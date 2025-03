Spazionapoli.it - Addio Napoli, non si torna più indietro: l’annuncio in diretta

Le dichiarazioni non lasciano spazio a dubbi: il futuro è già scritto, ildeve prepararsi alla cessioneIl destino sembra ormai segnato, e questa volta ilnon potrà opporsi. La decisione è stata presa tempo fa, in totale accordo con tutte le parti, e ora si va dritti verso undefinitivo.La stagione ha preso una piega chiara: dopo un periodo di attesa, è arrivata la scelta di cambiare aria per trovare continuità. Un’opportunità cercata e ottenuta, che potrebbe diventare definitiva tra pochi mesi. Parliamo di Elia Caprile, e in tutto questo, ilnon avrà voce in capitolo., scelta fatta: l’sarà definitivoA confermare lo scenario ci ha pensatomente Graziano Battistini, agente del giocatore, intervenuto durante la trasmissione ‘Salite sulla giostra’ di Raffaele Auriemma.