Addio Nadia Cassini, idolo sexy degli anni '70. "Avevo il sedere più bello del mondo ma non ho avuto c**o"

. L’attrice “tutta da scoprire”,dell’erotico e comicosettanta, è morta a Reggio Calabria a 76dopo una lunga malattia. Una quindicina di film in nemmeno un decennio, una frizzante carriera come cantante di alcune hit da disco e un po’ di tv commerciale (la storica Premiatissima con Amanda Lear nel 1983), poi un cupio dissolvi – simile a quello che accompagnò Lilli Carati – tra operazioni chirurgiche finite male, alcolismo e un presunto caratteraccio.Per capire popolarità e turbine di passioni che suscitò laall’inizio della sua carriera, bisogna recuperare Il dio serpente, un film di Piero Vivarelli del 1970. Cult assoluto per i decenni a venire, erotico tropicale spintissimo, conesordiente ventunenne nei Caraibi con attempato marito per riattivare il matrimonio sopito.