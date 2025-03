Iltempo.it - Addio a Nadia Cassini, indimenticato sex symbol del cinema italiano

ci ha lasciati. L'amatissima attrice statunitense, che divenne uno dei sexpiù conturbanti deldegli anni '70 e della televisione berlusconiana in boccio, si è spenta ieri mattina a Reggio Calabria, dove viveva accanto al suo ultimo compagno, e dopo una lunga malattia che l'aveva progressivamente costretta in casa. L'attrice - vero nome Gianna Lou Müller - lascia una figlia, Kassandra Voyagis, avuta dal secondo marito, l'attore greco Yorgo Voyagis, e che ha seguito le orme dei genitori. Nata a Woodstock il 2 gennaio 1949,aveva preso il nome d'arte dopo le nozze con Igor, suo primo marito e fratello dello stilista Oleg. Dopo aver debuttato alcon il film Il divorzio (1970), comparve successivamente in una ventina di film più o meno noti fra i quali i cult della commedia erotica italiana L'insegnante balla con tutta la classe, L'infermiera nella corsia dei militari, entrambi del 1979, e La dottoressa ci sta col colonnello (1980).