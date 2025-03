Addio a Nadia Cassini icona sexy della commedia italiana

Leggi su Corrieretoscano.it

“Riposa in pace mamma, il dolore e la tristezza sono insopportabili. Sono qui con te per il tuo ultimo viaggio”, queste le parole usate in un post IG da Kassandra Voyagis, figlia di, l’attricedegli anni ’70 scomparsa martedì 18 marzo a Reggio Calabria, all’età di 76 anni dopo una lunga malattia.Nata Gianna Lou Müller a Woodstock il 2 gennaio 1949, da padre statunitense di origini tedesche e da madre statunitense di origini italiane,arrivò in Italia all’inizio degli anni ’70 a seguito del marito.divenne ben presto una delle dive più iconiche degli anni ’70-’80, coloro responsabilifortuna dei botteghini italiani in quegli anni e del successo con molti attori come Lino Banfi e Alvaro Vitali.