Addio a Nadia Cassini: 5 curiosità sulla diva della commedia sexy all'italiana

Il 18 marzo 2025 si è spenta all’età di 76 anni, una delle icone più amate del cinema italiano degli anni ’70 e ’80. Con il suo fascino internazionale e la sua bellezza mozzafiato, è diventata un simbolo, lavorando con grandi attori come Lino Banfi, Renzo Montagnani e Alvaro Vitali.Ripercorriamo la sua carriera attraverso 5sua vita e il suo successo.1. Non era italiana, ma aveva sangue cosmopolitaAnche se ha trovato la fama in Italia,non aveva origini italiane al 100%.? Il suo vero nome era Gianna Lou Müller ed era nata il 2 gennaio 1949 a Woodstock, negli Stati Uniti.? Suo padre era un ufficiale tedesco e sua madre aveva origini italiane e francesi.? Prima di diventare famosa in Italia, ha vissuto tra USA, Francia e Germania, parlando più lingue e frequentando ambienti artistici internazionali.