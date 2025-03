Thesocialpost.it - Addio a Cristian Piccolo, il “gigante buono” stroncato da un tumore a soli 34 anni

Profondo cordoglio a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, per la prematura scomparsa di, deceduto martedì 18 marzo 2025 all’età di 34. A portarlo via è stato unal duodeno, contro cui aveva combattuto con forza per oltre un anno.si era sposato appena due settimane fa, coronando il sogno di una vita con la compagna di sempre, Sabrina Petrullo. I funerali si terranno sabato 22 marzo 2025, alle ore 10, per un ultimo saluto a un uomo che, come ricordano familiari e amici, era conosciuto per il suo animo gentile e la sua forza d’animo.“Unche amava la vita”A ricordarlo è proprio la moglie Sabrina, che al quotidiano Il Gazzettino lo ha descritto come “l’uomo più dolce del mondo, il mio”. La stampa locale lo definisce un vero guerriero, capace di affrontare la malattia con dignità, determinazione e amore per la vita.