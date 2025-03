Sport.quotidiano.net - Adamant, in esame il terzo quarto. Da Mantova deve partire il riscatto

I risultati dell’ultimo turno rendono se possibile ancor più amara la sconfitta dell’ad Iseo, arrivata dopo uninconcepibile, perso 34-7 dai biancazzurri, completamente in balìa degli avversari in quei dieci minuti a cui si fa fatica a dare una spiegazione. Lo staff tecnico ha fatto rivedere alla squadra l’intera terza frazione di Iseo, per far comprendere gli errori commessi ma soprattutto l’atteggiamento sbagliato messo in campo da capitan Drigo e compagni; una squadra che ambisce al salto di categoria come l’non può permettersi di subire un parziale del genere, per lo più senza opporre alcuna resistenza come è accaduto sabato sera in terra lombarda. C’è da dire che Ferrara non è stata l’unica a subire una rimonta di questo tipo nell’ultimo turno, perché anche Pordenone – sul campo di, prossima avversaria dei biancazzurri – ha dilapidato un vantaggio importante dopo l’intervallo.