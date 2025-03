Dayitalianews.com - Acireale, tenta la fuga a piedi dopo aver abbandonato lo scooter all’alt dei carabinieri: arrestato 19enne

Nell’ambito dell’intensificazione delle attività finalizzate alla prevenzione ed alla repressione dei reati connessi agli stupefacenti, idella Sezione Radiomobile della Compagnia di, con un rapido quanto efficace intervento hannoin flagranza undel posto, pregiudicato, per detenzione di droga ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.In particolare, verso le 06:00, la “gazzella” si trovava nei pressi di via Ludovico Ariosto, periferia ovest della città, quando ha scorto e riconosciuto a bordo di unoil giovane, già noto per vicende legate allo spaccio di droghe. L’equipaggio ha, quindi, deciso di fermarlo per un controllo accorgendosi, tuttavia, che prima di fermarsi come gli era stato intimato, il ragazzo aveva nascosto velocemente qualcosa nella tasca del giaccone.