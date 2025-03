Cataniatoday.it - Aci Sant'Antonio avrà una nuova palestra grazie ai fondi del Pnrr

Prende il via in questi giorni l’ultimo lavoro legato aidel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ad Aci: si tratta delladel plesso scolastico dell’istituto comprensivo "Fabrizio De Andrè" di via Veronica. Verrà realizzata una struttura in acciaio e vetro.