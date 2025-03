Inter-news.it - Acerbi o de Vrij: Inter al bivio! E sui 4 in lista, uno ‘agevolato’ – CdS

e dein estate saranno oggetto di riflessioni in casa. Per quanto riguarda la difesa, serve un ricambio generazione. E sullaci sono quattro giocatori.RIFLESSIONI – Si parte dal presupposto che comunque vada sia Stefan deche Francescodovranno essere ben ringraziati per l’onorato servizio prestato all’. L’olandese, 33 anni, è all’dalla stagione 2018-19 ed è stato uno degli artefici della rinascita sia in Italia che in Europa della Beneamata. Il suo contratto va in scadenza il prossimo 30 giugno. L’italiano ex Lazio, quattro anni più “vecchio” (37 anni), a giugno completerà il suo triennio all’. Un triennio da autentico leader e da domatore di leoni. L’ultimo in ordine cronologico Mateo Retegui. A differenza dell’olandese, Ace scade il 30 giugno 2026.