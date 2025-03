Sportnews.eu - Accuse per l’ATP, l’associazione di Djokovic e Pospisil porta gli organi del tennis in tribunale

La ProfessionalPlayers, associazione fondata da Novake Vasekin: quali sono lefondata daiti Novake Vasek, sindacato che tutela tutti iti, si scontra conTour, il circuito professionistico mondiale dimaschile, ma anche contro la WTA, relativa alfemminile, l’ITF, la Federazione Internazionale di, e l’ITIA, l’zzazione che provvede all’integrità delle regole. Per quale motivo?Novakin divisa bianca a Wimbledon (Sportnews.eu)La ProfessionalPlayers Association dei dueti convoca tutti gliche gestiscono ilmondiale neldi New York, e lo fando in aula un accusa di ben 163 pagine. Un corposo documento attraverso il quale si chiede un processo alla Corte Distrettuale degli USA, per mettere in tavola tutte le carte: dai test antidoping alle partite truccate, dai diritti di immagine alla classifica, per arrivare al calendario dei tornei dai ritmi massacranti.