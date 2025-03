Quotidianodipuglia.it - Accoltellato dopo la lite: grave un 19enne. Caccia al responsabile

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Unè statoquesta sera in via Dante Alighieri a Latiano. È ora ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale "Perrino di Brindisi. Sono da chiarire le.